Wiener KH Nord offiziell fertiggestellt

Der Bau des Wiener Krankenhauses Nord in Floridsdorf ist abgeschlossen - zumindest rein formal. Laut Stadt ist die Fertigstellungsanzeige bei der Baupolizei erfolgt. Davon unbeeindruckt hat am Dienstag die gemeinderätliche Untersuchungskommission getagt, die prüft, ob Verzögerungen und Kostensteigerungen politisch zu verantworten sind. Energetik war entgegen den Erwartungen heute doch kein Thema.

Die ehemalige ärztliche Leiterin, Sylvia Schwarz, erschien hingegen zu ihrer Einvernahme. Sie hat einst den umstrittenen Esoterik-Auftrag abgezeichnet. Da die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang gegen die Zeugin ermittelt, durfte sie bei Energetik-Fragen vom Entschlagungsrecht Gebrauch machen – was sie auch tat. Somit gab es in der heutigen Sitzung keine näheren Details zur Schutzring-Causa.