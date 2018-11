Wiener Jugendlicher zog vor Polizisten Waffe

Der Halloween-Abend hat manche Teenager anscheinend das Gefühl für das rechte Maß vergessen lassen. In Wien-Floridsdorf bewarf eine sechsköpfige Gruppe das Privatauto eines Polizisten mit Eiern. Als der Mann die Täter zur Rede stellte, zog einer von ihnen eine echt wirkende Faustfeuerwaffe. Bei der Entwaffnung des Burschen kassierte der Beamte zwei Schläge ins Gesicht.

Der Vorfall trug sich gegen 18.00 Uhr in der Prager Straße zu, als der Polizist auf der Höhe der Autokaderstraße unterwegs war. Die Gruppe, aus der die rohen Eier geworfen wurden, bestand nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Fürst aus je drei Mädchen und Burschen. Während sich fünf von ihnen zunächst davonmachten, als der Autofahrer sie zur Rede stellen wollte, zog ein 14-Jähriger eine Waffe.

Mit ebenfalls sehr junger Klientel hatten schon am Vormittag Polizisten im Bezirk Landstraße zu tun. Zwei Burschen und drei Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren versuchten sich in der Hainburger Straße mehrfach als Autoknacker. In zwei Fällen machten sie Anstalten, Pkw kurzzuschließen. Da sie dabei beobachtet wurden, war die Polizei rasch zur Stelle. Das Quintett wurde angezeigt.