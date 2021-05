Wiener Iran-Atomgespräche werden fortgesetzt

Die Wiener Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran werden am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow erklärte auf Twitter: "Wir befinden uns jetzt an einer Reihe wichtiger Meilensteine, die wir ohne Verluste für den Verhandlungsprozess durchlaufen müssen."

In den Verhandlungen geht es um eine Rückkehr der Vereinigten Staaten in die sogenannte "Gemeinsame Kommission des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans" (JCPOA) und darüber, wie eine volle und effektive Umsetzung des Iran-Atomabkommens sichergestellt werden kann. An den Gesprächen nehmen die Vertreter der Signatarstaaten China, Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien und Iran teil.