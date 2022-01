Wiener Hofburg wird in neuer App digital erlebbar

Die Wiener Hofburg kann ab sofort kostenlos digital besucht werden. Die Burghauptmannschaft hat laut Aussendung einen Audioguide entwickelt, "der es möglich macht, in die Einzigartigkeit dieses historischen Gebäudekomplexes einzutauchen". Die neue Applikation ersetze die bisher verfügbare kostenpflichtige App.

"Das baukulturelle Erbe der Republik präsentiert sich so auch in- und ausländischen Gästen in neuer Weise. Besonders in der aktuell angespannten Situation ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und Angebote für den Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort Österreich anzubieten", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).