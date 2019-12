Wiener "Haus der Musik" feiert im Jahr 2020 Jubiläum

Jubiläum, Neuerungen und vielleicht eine internationale Expansion: Das "Haus der Musik" in Wien feiert 2020 sein 20-jähriges Bestehen und hat viel vor. Teile der Ausstellungsfläche wurden neu gestaltet und zusätzlich gibt es ab Beginn 2020 ein neues "Virtual Reality Klanglabor", hieß es am Dienstag bei der Programmpräsentation. Außerdem ist nach Mexiko eine weitere Dependance im Ausland angedacht.

Im Jahr 2000 eröffnete das Musik- und Klangmuseum in der Seilerstätte in Wien-Innere Stadt. Zunächst befand es sich in Privatbesitz. 2005 übernahm es die Wien Holding, die sich im Eigentum der Stadt Wien befindet. Für Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer ist das "Haus der Musik" eine Erfolgsgeschichte, "und zwar eine richtige". Dabei verwies er auf aktuelle Zahlen, wonach für heuer ein Besucherrekord erwartet wird. Allein von Jänner bis Oktober hätten rund 204.000 Menschen das Museum besucht. Das sei ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres.