Wiener Grüne demnächst vermutlich mit Doppelspitze

Es ist fix: Für den Parteichefposten bei den Wiener Grünen interessieren sich nur zwei Personen. Die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und ihr Stadtrats-Kollege Peter Kraus haben ihre Bewerbung eingereicht. Genaugenommen gibt es damit sogar nur eine Kandidatur. Denn die beiden gehen als Team ins Rennen. Die Grünen werden in der Bundeshauptstadt also künftig wohl über eine Doppelspitze verfügen.

Die Frist für die Bewerbung endete am vergangenen Freitag. Während 2018 das Rennen um den ersten Listenplatz umkämpft war, konnte sich dieses Mal niemand außer dem länger schon als Favoriten gehandelten Duo für ein Antreten erwärmen. Dies könnte daran liegen, dass damals die betreffende Person in weiterer Folge auch fix die Nachfolge von Maria Vassilakou als Stadträtin antreten sollte. Solche Posten haben die nun in Opposition befindlichen Grünen nicht mehr zu vergeben.