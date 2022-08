Wiener Galerist übernimmt Sammlung Friedrichshof

Der Wiener Galerist Philipp Konzett kauft laut Tageszeitung "Die Presse" die Sammlung Friedrichshof. Diese in den 1980er Jahren mit dem Vermögen der Kommune rund um Otto Muehl aufgebaute Sammlung des Wiener Aktionismus wurde nach Kommunenende 1990 in die bis heute bestehende Kooperative mit über 300 Mitgliedern eingebracht. Der Verkauf sei von allen internen Gremien abgesegnet, aber es gäbe noch zu klärende Einsprüche, sagte Sammlungs-Direktor Hubert Klocker zur "Presse".

Der Galerist und Sammler Konzett sichert sich mit dem Kauf die - laut Website der Sammlung - "umfangreichste private Sammlung von Arbeiten der Wiener Aktionisten aus den 1960er und frühen 1970er Jahren". Teile davon wurden bisher immer wieder in einem Ausstellungsraum am Friedrichshof im Burgenland gezeigt, darunter Arbeiten der Aktionisten Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, Günter Brus und Otto Muehl selbst. Die Zeit für die Sammlung an diesem Ort sehe er als abgelaufen an, so Klocker zur "Presse".