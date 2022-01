Wiener Forscher brachten Kakadus Billardspielen bei

Kakadus können mit einem Stöckchen einen Ball in ein Loch stoßen, berichten Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie zeigten dabei individuelle Techniken. Die Papageienvögel schaffen es somit, zwei unterschiedliche Werkzeuge zu kombinieren - nämlich Stock und Ball -, um eine Aufgabe zu lösen, erklärten die Forscher im Fachmagazin "Scientific Reports". Solch Talent zeigten bisher nur wenige Tiere außer dem Menschen, wie etwa Schimpansen und Kapuzineraffen.

"Drei unserer Kakadus haben es geschafft, den Stock so einzusetzen, dass sie den Ball in das Loch werfen und sich so die Belohnung sichern konnten", erklärte Osuna-Mascaro am Donnerstag in einer Aussendung. Dies sei "eine Demonstration von Werkzeuginnovation auf sehr hohem Niveau", meinte er: "Die Tiere erfanden jeweils ihre eigene individuelle Technik, um den Stock zu greifen, und den Ball oft mit erstaunlicher Geschicklichkeit zu treffen." Einer von ihnen nahm ihn in den Schnabel, ein anderer hielt ihn zwischen Schnabelspitze und Zunge, und der Dritte mit der Kralle.