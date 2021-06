Wiener Feuerwehr rettet abgestürzte Entenküken aus Kanal

Ein Kanalgitter in Aspern in Wien-Donaustadt ist einer Entenfamilie am Freitag zum Verhängnis geworden: Vier Küken stürzten in der Tamariskengasse durch das Gitter in die Tiefe. Doch "Ente gut, alles gut", wie die Berufsfeuerwehr berichtete: Feuerwehrleute bargen erfolgreich den Tiernachwuchs.

"Die Entenmutter blickte verzweifelt in den Schacht, in den ihre vier Küken gefallen waren", hieß es im Bericht. Ein Passant bemerkte dies, hielt Nachschau und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese krochen in den engen Schacht und fanden die vier Küken unversehrt im Kanalrohr. Vorsichtig wurden sie in einer Transportbox an die Oberfläche gebracht, der aufgeregten Entenmutter übergeben und in ein sicheres Gebiet nahe der Fundstelle entlassen.