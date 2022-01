Wiener Feuerwehr befreit Frau und Hund aus Autolift

Eine Frau hat am Samstagnachmittag ihr Auto in der Tiefgarage ihres Wohnhauses in Wien-Hernals abstellen wollen. Eine große Liftkabine befördert dort die Fahrzeuge zur jeweiligen Ebene. Diesmal jedoch blieb der Autolift zwischen den Geschoßen stecken. Nach zweieinhalb Stunden befreite die Feuerwehr die Lenkerin und ihren Hund.

Die eingeschlossene Frau betätigte den Notrufknopf. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma versuchte vergeblich, den Lift zu bewegen. Die Berufsfeuerwehr wurde verständigt, denn auch Bemühungen der Aufzugsfirma zeigten keinen Erfolg. Die Einsatzkräfte stiegen in den Liftschacht ab und öffneten das Dach der Kabine mit hydraulischem Werkzeug. So konnte ein Notausstieg mit Leitern hergestellt und die Frau und ihr Hund unverletzt befreit werden, informierte die Feuerwehr.