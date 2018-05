Wiener Festwochen - Meditation im Tempel der Immersion

Immersiv ist total in. Ohne den Anspruch, immersiv zu sein, also den Zuschauer in eine künstliche Welt hineinzuziehen, braucht sich eine Performance oder Installation derzeit gar nicht erst bei den Wiener Festwochen zu bewerben. Als Tempel der Immersion fungieren derzeit die Museumsquartier-Hallen: Zu "micro/macro" (bis 17. Juni in der Halle E) gesellte sich gestern in der Halle G "Feed.X".

Es beginnt mit dem Aufbauen jener gesteigerten Erwartungshaltung, die sich bei den Festwochen unter Tomas Zierhofer-Kin nicht selten als Eigentor herausgestellt hat. Ehe man die Halle betreten darf, gilt es, Fragebögen auszufüllen: Ist man schwanger? Hat man Bluthochdruck, Platzangst oder gar Epilepsie? Weiß man, dass man bei Stroboskop-Licht ausflippt oder laute Musik schwer aushält?

Solcherart leicht beunruhigt, erwarten einen statt einer leeren Halle, in der sich leicht die Orientierung verlieren ließe, verblüffender Weise doch wieder Sitzreihen. Aber auch Mitarbeiter, die eine Einschulung vornehmen. Letzte Möglichkeit, Ohrstöpsel auszufassen. Es werde finster und so neblig, dass man auch die Sitznachbarn nicht mehr sehen werde, warnen sie. Wem schlecht werde, solle die Hand heben: Das Betreuungspersonal beobachte einen mit Wärmebildlampen und werde im Notfall einen entlang fluoreszierender Lichtstreifen aus dem Saal geleiten. Und jetzt: Viel Vergnügen!

Während die “Phobiarama”-Performance von Dries Verhoeven sich nach derlei Brimborium statt als das angekündigte Theater der politischen Ängste als harmlose, ja läppische Geisterbahnfahrt erwies, ist “Feed.X” wenigstens technisch perfekt gemacht. 2005 hat der in New York lebende österreichische Multimedia-Künstler Kurt Hentschläger, in den 1990ern Teil des Künstlerduos Granular-Synthesis, “Feed” im Auftrag der Theaterbiennale Venedig geschaffen. “Feed.X”präsentiert sich nun als Neufassung. Es beginnt mit sich verändernden, virtuelle Räume schaffenden, leicht pulsierenden Schwarz-Weiß-Grafiken auf einer großen Leinwand und geht über in sich verwischende Zeichnungen, offenbar am Computer aus menschlichen Konturen entstanden.

Als man sich schon zu langweilen beginnt und sich fragt, ob das nun alles gewesen sein soll – jedes elaborierte Computerspiel von heute ist immersiver -, wird dichter, weißer Nebel eingeblasen. Und es beginnt ein Blindflug, der paradoxerweise sehenswert ist: Der Nebel dient als einen umhüllende Projektionsfläche und zieht einen in Verbindung mit pulsierenden grellbunten Lichteffekten und einem dichten Soundteppich tatsächlich ein wenig den Boden unter den Füßen weg. Es macht Spaß, sich darauf einzulassen, die Orientierung zu verlieren und sich den Effekten zu überlassen. Und es braucht dazu tatsächlich etwas Überwindung.

Um diese kaum 40-minütige Show aber tatsächlich als “bewusstseinserweiternde, spirituelle Erfahrung” zu empfinden, von der in Ankündigungstexten die Rede ist, braucht es wohl ein sehr labiles Gemüt. Oder die begleitende Konsumation von Pillen oder Pulvern, von deren Einnahme Arzt, Apotheker und Drogenberater strikt abraten. Hentschlägers Kunst macht nicht high. Und ist dennoch eine interessante Erfahrung.