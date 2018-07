Wiener-Festwochen-Intendanz ab Saison 2020 ausgeschrieben

Nachdem der Belgier Christophe Slagmuylder (51) im Juni als interimistischer Leiter der Wiener Festwochen 2019 präsentiert wurde, erfolgte am Samstag die Ausschreibung der Intendanz und Geschäftsführung des Festivals ab Beginn der Saison 2020 im Amtsblatt der "Wiener Zeitung". Gesucht wird darin "eine Persönlichkeit mit einer künstlerischen Vision, die innovative Konzepte" entwickelt und umsetzt.

Das trifft auf den belgischen Theatermacher und Kurator Slagmuylder zu, der das Kunstenfestivaldesarts in Brüssel seit 2007 leitete. Ein längerfristiges Engagement in Wien erscheint möglich, da Slagmuylder die Leitung des Festivals “Theater der Welt” in Düsseldorf, für die er ab 2020 ursprünglich vorgesehen war, nicht antreten wird, wie es diese Woche in Medienberichten hieß. Bereits bei der Präsentation des Neo-Interims-Intendanten hatte sich die neue Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) positiv hinsichtlich einer Bewerbung Slagmuylders geäußert.