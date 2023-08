Ex-Fußballtrainer nach Übergriffsvorwürfen vor Gericht

Am Landesgericht für Strafsachen ist am Donnerstag der Prozess gegen einen bis zum Vorjahr bei einem Wiener Fußballverein tätigen Trainer fortgesetzt worden, der seine Funktion als Verantwortlicher für die Mädchen-Mannschaften missbraucht haben soll, indem er über Jahre hinweg ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte. Seit 2017 soll es in den Ü15- und Ü16-Teams regelmäßig zu Übergriffen im Training und beim Massieren gekommen sein.

Der Angeklagte zeigt sich - wie schon beim Verhandlungsauftakt Anfang Mai - teilweise geständig. "Ich fühle mich schuldig, dass ich zu weit gegangen bin beim Popo-Klatschen", erwiderte er auf eine Frage von Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig. Er habe mittlerweile eingesehen, "dass es nicht richtig war. Während des Klatschens habe ich mir nichts gedacht". Im Nachhinein sei ihm bewusst geworden, "es war vielleicht teilweise zu viel".

Mit einer damals Minderjährigen soll es laut Anklage aber zu weit mehr, nämlich zu Küssen und einvernehmlichem Sex gekommen sein. Den intimen Kontakt mit der 2003 geborenen Spielerin stellte der mittlerweile entlassene Trainer, der seit 2014 bei dem betroffenen Verein tätig gewesen war, in Abrede: "Das ist frei erfunden. Sie war nie allein bei mir in der Wohnung."

Die Anklage bezieht sich auf einen Tatzeitraum von 2017 bis 2020 und umfasst insgesamt sieben in den Tatzeitpunkten jeweils minderjährige Mädchen. Beim Massieren soll er mitunter den Intimbereich berührt, einer Betroffenen bei jedem zweiten oder dritten Training gezielt aufs Gesäß gegriffen. Zunächst hatte der Trainer Buben trainiert, ehe er den Mädchen-Nachwuchs überantwortet bekam. Vor seinem Wechsel zum weiblichen Geschlecht sind keinerlei Berührungen im Training oder während Matches überliefert.

Er habe den Sportlerinnen "beim Einwechseln einen Klaps auf den Hintern gegeben", behauptete der Angeklagte in seiner Beschuldigteneinvernahme. Es sei "als Motivation" gedacht und "eine Albernheit" gewesen. Was das Massieren betrifft, habe er oft auf Wunsch der Mädchen vor Spielen und Trainings eine "wärmende Salbe" aufgetragen, wenn diese muskuläre Probleme hatten. Das Massieren der Oberschenkel habe maximal 30 Sekunden gedauert. Berührungen oberhalb seien "nicht absichtlich" passiert", versicherte er auf eine entsprechende Frage der Staatsanwältin.

Chat-Nachrichten, die der 41-Jährige einem Bekannten geschickt hatte, deuten jedoch auf eine andere Gemütslage des Angeklagte hin. Darin bescheinigt er einer Sportlerin eine "super Figur", um dann hinzuzufügen: "Wenn das so weitergeht, scheiß ich auf 18. Ein bissi Gefängnis schadet nie." Damit konfrontiert, sprach der Ex-Trainer vor Gericht von einem "Scherz unter Kumpels".

Vor der Einvernahme der von den angeblichen Übergriffen betroffenen Sportlerinnen wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 41-Jährigen bis zu drei Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ausschließlich das Vergehen des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zur Anklage gebracht, weil sämtliche Betroffene über 14 und keine Gewalt oder sonstige Tatbestandsmerkmale im Spiel waren, die Grundlage für ein weiteres Missbrauchsdelikt geboten hätten.