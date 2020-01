Wiener Eistraum startet mit Eishockey-Ladys und Eiskunstlauf

Am Mittwoch startet die 25. Auflage des Wiener Eistraums. Freizeitsportler können wieder auf dem Rathausplatz und dem angrenzendem Rathauspark auf 9.000 Quadratmetern Fläche dem winterlichen Vergnügen frönen. Die Eröffnung startet um 19.00 Uhr mit einer Show, dann gibt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) das "Eis frei".

Das Eröffnungsprogramm wird von der österreichischen Profi-Eiskunstläuferin Jasmine Wallner und ihrem Team "Inspiration Ice Shows" bestritten. "Dynamische Unterstützung", wie es der Veranstalter - die stadteigene Stadt Wien Marketing GmbH - in einer Aussendung formulierte, gibt es durch die Damen des Eishockeyteams "EHV-Sabres". Im Anschluss an die Show können die Besucher bis 22.00 Uhr gratis eislaufen.

Große, neue Innovationen gibt es heuer nicht - vielmehr wurde an Details gefeilt: In Summe werden dieses Jahr vier große Eisflächen und verschlungene Eispfade durch den Rathauspark geboten. Besonders gut kam im Vorjahr beim Publikum der damals neue "Sky Rink" an, eine 880 Quadratmeter große Eislaufterrasse. Heuer bekam die 120 Meter lange Auffahrt zum Areal teilweise eine Überdachung verpasst, die nach Einbruch der Dunkelheit mit Lichteffekten bespielt wird.