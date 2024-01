Wiener Eistraum heuer vom 19. Jänner bis 3. März

Am Wiener Rathausplatz und im angrenzenden Rathauspark kann ab 19. Jänner wieder dem Eissport gefrönt werden. An diesem Tag öffnet der Eistraum, der heuer bis 3. März dauert. Schlittschuhlauf ist wieder auf zwei Ebenen möglich, wobei die erhöhte Terrasse ("Sky Rink") heuer noch einmal vergrößert wurde. Das teilte das Stadt Wien Marketing am Donnerstag mit. Auch Übungs- bzw. Kinderflächen, Schuhverleih, Eisstockbahnen oder Gastronomie gehören zum Angebot.

Prinzipiell können Eisläuferinnen und Eisläufer schon seit Mitte November ihre Runden drehen - da eine kleine Eistraum-Variante auch schon in der Vorweihnachtszeit zur Verfügung stand. Diese wird am 7. Jänner geschlossen, dann folgt eine Umbaupause. Am 19. Jänner heißt es dann wieder "Eis frei". Die Eröffnung findet um 19.00 Uhr statt, danach herrscht täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr Betrieb.

Eintrittskarten können an Ort und Stelle oder online unter erstanden werden. Es ist möglich, die Tickets direkt vom Handy an den Drehkreuzen zu scannen, was mögliche Wartezeiten an den Kassen vermeidet. Angekündigt wurde zudem eine kostenlose Schul- und Kindergärtenaktion. Wer regelmäßig eislaufen möchte, darf sich laut Stadt Wien Marketing erstmals seit 2020 wieder auf eine Saisonkarte freuen.

Seit 2019 können Besucherinnen und Besucher nicht nur ebenerdig, sondern auch erhöht ihre Runden drehen. Der damals eröffnete Sky Rink, der über eine 110-Meter lange Rampe zu erreichen ist, machte den Wiener Eistraum zum ersten Eislaufplatz der Welt auf zwei Ebenen, wie die Veranstalter betonen. Später wurde die Terrasse vergrößert, nun folgt erneut eine Erweiterung. Ein "Sky Way" wird die Plattform an die Fläche im Rathausplatz anschließen. Der erste Stock ist somit von zwei verschiedenen Punkten zu erreichen.

Weiters werden neun Eisstockbahnen errichtet. Eine davon kann samt einem kleinen Chalet für private Feiern oder Firmenincentives gemietet werden. Zum Gastro-Programm am Eistraum gehört unter anderem eine große Hütte mit Platz bis zu 170 Personen.

Betont wurde heute auch, dass auf einen möglichst umweltschonenden Betrieb Wert gelegt werde. Man setze Schritte, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Der Schlittschuhverleih wird etwa mit der Abwärme der Kältemaschinen beheizt. Auch ein Testbetrieb mit Solarkollektoren ist geplant.