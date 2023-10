Wiener Donauturm mit neuer Rutsche in 165 Metern Höhe

Der Wiener Donauturm ist um eine Attraktion reicher: In 165 Metern Höhe wird am heutigen Dienstag eine beleuchtete "Donauturm-Rutsche" montiert. Sie ist damit laut Mitteilung die höchste Rutsche Europas und bietet ab November die Möglichkeit, an der nördlichen Außenseite des Turm vom Zentralgeschoss durch ein transparentes Kunstwerk auf die Aussichtsebene auf 150 Metern Höhe zu rutschen. Das Projekt des deutschen Objektkünstlers Carsten Höller soll für drei Jahren bleiben.

Da die Elemente der Rutsche per Hubschrauber angeliefert wurden, wurde das Gelände um den Turm heute für zwei Stunden komplett gesperrt. Für die weiters nötigen Abschlussarbeiten bleibt der Donauturm wiederum bis 17. Oktober geschlossen. Ein Soft-Opening der neuen Attraktion soll Mitte November stattfinden. Überdies soll auch das Turm Café bald wieder seine Runden drehen, nachdem das Getriebe einem technischen Service unterzogen wurde.

