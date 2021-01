Wiener Donauinselfest von 17. bis 19. September geplant

Das Wiener Donauinselfest geht auch heuer wieder im Herbst über die Bühne - nämlich von 17. bis 19. September. Das hat die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, im Gespräch mit der APA angekündigt. Die 38. Ausgabe des Festivals wird in kleinerem Rahmen als üblich und mit umfangreichem Covid-Konzept stattfinden. Die genauen Details werden in den kommenden Monaten erarbeitet.

Man denke an eine Durchführung in geänderter Form, die an die jeweilige Pandemiesituation angepasst werde, sagte Novak. Im besten Fall könnte es ein Fest mit mehreren Bühnen, Freizeitprogramm und Gastro-Angebot werden, das sich lediglich von der Größe her vom gewohnten Insel-Event unterscheidet, heißt es. Alle Bereiche wie bisher zu bespielen, wird aber wohl nicht möglich sein. Vor allem Zonen, wo es üblicherweise zu Gedränge kommt, sollen diesbezüglich entschärft werden.