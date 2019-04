Wiener Donauinselfest: Austropop-Schwerpunkt und neue Bühnen

Von 21. bis 23. Juni wird auf der Wiener Donauinsel wieder groß gefeiert: Das Donauinselfest steht heuer im Zeichen des Austropop, wie SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak - die Stadt-Roten sind die Veranstalter des Freiluftspektakels - am Dienstag in einer Pressekonferenz ankündigte. Heimische Größen wie Wolfgang Ambros, Seiler & Speer oder Darius & Finley werden auftreten.

Was Novak hingegen verriet, waren die Namen erster Acts, die die Massen anziehen sollen: Die Hauptbühne wartet mit Wolfgang Ambros und dem Duo Seiler & Speer auf. Letztere hätten ein neues Album im Gepäck, versprach die Landesparteisekretärin. Auf der FM4-Bühne stehen auch die ersten zwei Programmpunkte fest. Es werden das Drum-and-Bass-Duo Camo & Krooked und die deutsche Kult-Band Tocotronic performen.

Auf der Schlagerbühne, auf die es im Vorjahr laut Novak einen großen Ansturm gab, werden Sänger und TV-Moderator Marco Ventre und die als “Kärntner Schlagerwirbelwind” angekündigte Melissa Naschenweng, gastieren. Auf der Electronic-Music-Bühne legen Hugel, der Remix-Produzent des Disco-Hits “Bella Ciao” oder auch das Duo Darius & Finley auf. Im Kulturzelt wollen Stermann & Grissemann, Lisa Eckhart und die schräg-komödiantische britische Band The Tiger Lillies das Publikum zum Lachen bringen.

Im Mai will Novak weitere Details zum Donauinselfest lüften. So soll dann auch eine “Empowerment-Insel” präsentiert werden. Die SPÖ hat bereits Anfang Jänner verkündet, dass es einen Bereich geben wird, dessen Angebot und Programm sich verstärkt an Besucherinnen richtet. Denn Frauen seien zuletzt als Künstlerinnen und Lead-Acts auf den Bühnen unterrepräsentiert gewesen, hieß es.