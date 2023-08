Wiener "Checkit!"-Projekt analysierte 1.800 Drogen-Proben

Das Wiener Beratungszentrum für psychoaktive Substanzen "Checkit!" hat im Vorjahr 1.836 eingereichte Proben analysiert und die Ergebnisse nun im Jahresbericht präsentiert. Mehrfach wurden Warnungen ausgegeben, weil sich die Zusammensetzungen als gesundheitlich besonders bedenklich erwiesen. So gab es bei Ecstasy-Tabletten in acht Prozent mehr als 200 mg des Wirkstoffs MDMA. Laut "Checkit!" sollte aber etwa eine 60 Kilogramm schwere Frau 78 Milligramm nicht überschreiten.

258 Ecstasy-Proben wurden 2022 getestet, Warnungen wurden bei dieser Substanz mit elf Prozent am häufigsten ausgesprochen. Wird die empfohlene Menge überschritten, warnt "Checkit!" vor stark steigendem Risiko an unerwünschten Effekte wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelzittern, Kieferkrämpfen und starker Erhöhung der Körpertemperatur.

Am häufigsten getestet wurde aber wie schon im Vorjahr Kokain, 599 sind fast ein Drittel aller untersuchten Substanzen. 70 Prozent enthielten mehr als 800 mg/g, im Schnitt waren es 891 mg/g, jedoch enthielten auch 29 Prozent Streckmittel wie Levimasol, Phenacetin oder Lokalanästhetika.

In vielen der Speed-Proben fand sich hingegen Koffein als Streckungsmittel, mit ebenfalls gesundheitsschädigendem Potenzial. Bei den Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS), sie wurden in rund acht Prozent aller untersuchten Proben nachgewiesen, fand sich in fast der Hälfte eine nicht erwartete Substanz - womit die Zahl der unerwarteten Fälle von 3,1 Prozent 2021 auf 3,7 Prozent im Jahr 2022 gestiegen ist.