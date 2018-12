Wiener Caritas sammelt für das Gruft-"Winterpaket"

Der Wintereinbruch trifft Obdachlose besonders hart. Die Wiener Caritas machte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch auf die Not dieser Menschen aufmerksam und rief zum Spenden für das Gruft-"Winterpaket" auf. "Jetzt ist die härteste Zeit", sagte Generalsekretär Klaus Schwertner. "Selbst wenn es keine Minusgrade hat, ist das Leben auf der Straße im Winter lebensgefährlich."

“Die Zahl der Menschen, die für eine warme Mahlzeit in die Gruft kommen, steigt seit Jahren kontinuierlich an”, berichtete Caritas-Präsident Michael Landau. Heuer wurden bereits rund 111.000 Mahlzeiten ausgegeben. Auch die Schlafplätze werden stark genutzt. 2017 wurden insgesamt 22.400 Nächtigungen in der Gruft verzeichnet. In diesem Jahr waren es mit Stand 30. November bereits 20.151 Nächtigungen.