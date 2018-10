Wiener Caritas beklagt Anstieg von Jugendobdachlosigkeit

Sie werden von den Eltern vor die Tür gesetzt, haben Gewalt erfahren oder können sich trotz Lehrstelle schlicht keine Wohnung leisten: Immer mehr junge Menschen in Wien sind von Obdachlosigkeit betroffen. Davon zeugen Zahlen von Betreuungseinrichtungen der Caritas. Mehr als ein Drittel der dortigen Klienten seien weniger als 30 Jahre alt, berichtete Generalsekretär Klaus Schwertner am Montag.

Um Jugendlichen, die plötzlich auf der Straße stehen, akut helfen zu können, betreibt die Caritas mehrere Anlaufstellen in der Hauptstadt. Eine davon ist das “a_way” in Ottakring (Neumayrgasse 4), Wiens einzige Notschlafstelle für junge Menschen. In den Räumlichkeiten wo man in einer Pressekonferenz auf das “Tabuthema” aufmerksam machen wollte, finden bis zu zehn Wohnungslose zwischen 14 und 20 Jahren Platz. Zudem gibt es zwei Notbetten.