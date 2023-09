Wiener Börse: Telekom Austria ersetzt Strabag im ATX

Die A1 Telekom Austria (A1 Group) zieht anstelle des Baukonzerns Strabag in den österreichischen Leitindex ATX ein. Anstoß dazu geben ein stärkerer Börsenumsatz sowie eine höhere Streubesitzkapitalisierung, wie die Wiener Börse am Dienstagabend in einer Aussendung mitteilte. Die Änderung gilt demnach per 18. September. Der heimische Nationalindex bildet die 20 meistgehandelten und größten börsennotierten Aktien ab.

Zu keinen Veränderungen kommt es hingegen bei den ATX five: Die Erste Group Bank AG, OMV AG, Verbund AG, Andritz AG und Bawag Group AG sind weiterhin die fünf größten Unternehmen an der Wiener Börse. Ebenfalls unverändert bleiben nach Angaben der Börse die Streubesitzfaktoren der Unternehmen im "prime market". Die nächste planmäßige Kontrolle der ATX-Zusammensetzung ist im März 2024 anberaumt. Die Streubesitzfaktoren werden am 5. Dezember 2023 erneut kontrolliert.