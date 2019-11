Wiener Betriebe suchen laut Bedarfsanalyse massiv Techniker

Jobsuchende in Wien müssen sich keine Sorgen machen - sofern sie über eine technische Ausbildung verfügen. Das geht aus der aktuellen, von der Wirtschaftskammer Wien initiierten und von Makam Research durchgeführten Bildungsbedarfsanalyse hervor. Die Wiener Betriebe suchen demnach in den kommenden drei bis fünf Jahren insgesamt 12.400 Techniker.

Laut der am Montag präsentierten Erhebung sind vor allem Informationstechniker bzw. Informatiker oder Elektrotechniker massiv gesucht. Bedarf besteht dabei an Absolventen so gut wie aller Ausbildungswege - also Lehre, HTL, Fachhochschule oder Universität. Vor allem mit der HTL sind 31 Prozent der befragten Betriebe zufrieden. Das ist der höchste Wert aller Schulformen.