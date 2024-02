Wiener Berufsrettung stellt vollelektrische Einsatzautos vor

Die ersten beiden vollelektrischen Rettungsfahrzeuge sind ab sofort bei der Wiener Berufsrettung in Favoriten mit selbst produziertem Strom im Einsatz. Bei idealen Wetterbedingungen können die E-Autos bis zu 455 Kilometer fahren, bis die nächste Aufladung nötig ist. Das Pilotprojekt soll ein richtungsweisendes Experiment sein, um die ambitionierten Klimaziele der Stadt Wien zu verdeutlichen, hieß es bei einem Medientermin am Donnerstag.

Wien hat große Klimaziele. Bis zum Jahr 2040 möchte die Stadt CO2-neutral sein. Auch zu diesem Zweck wurden zwei elektrische Einsatzfahrzeuge - auch Elektro-Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) - für die Berufsrettung vorgestellt, die in und um Wien ausrücken sollen, betonten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien.

Bei Einsätzen rund um Wien soll die maximale Leistung der Fahrzeuge allerdings nicht ausgereizt werden, versicherte Gottwald. Die Leistung der E-Autos ist nach 45 Minuten Ladezeit jedoch schon wieder auf 80 Prozent. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Rettungsstation in Wien-Favoriten dient als Tankstelle für die emissionsfrei laufenden Rettungswagen. Acht Tonnen an CO2-Emissionen sollen so pro Jahr eingespart werden.