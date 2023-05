Wiener bei Verkehrsunfall in Niederösterreich getötet

Ein 67-jähriger Wiener ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hof am Leithaberge ums Leben (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gekommen. Der Mann geriet am Nachmittag mit seinem Fahrzeug auf der Landstraße Richtung Kotzmühle in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Alle fünf Insassen des Pkw wurden dabei durch einen Überschlag aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der 67-jährige Lenker erlitt tödliche Verletzungen. Die vier weiteren Passagiere - zwei Frauen und zwei Männer zwischen 26 und 41 Jahren - wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die aus den Bezirken Baden und Mödling stammenden Personen wurden mit zwei Notarzt-Hubschraubern und Rettungsfahrzeugen in das Landesklinikum Wiener Neustadt, Wien-Ottakring und Eisenstadt gebracht.