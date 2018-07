Wiener Beach-Volleyball-Major wartet mit "Hexenkessel" auf

Ein Jahr nach der Beach-Volleyball-WM wird es auf der Wiener Donauinsel - nicht nur wegen der Hitzewelle - wieder heiß hergehen. Die österreichischen Teams möchten angeführt von den Vizeweltmeistern Clemens Doppler/Alexander Horst auch beim Major für Furore sorgen. Die Turnierausrichter erhoffen sich möglichst viele Heimsiege und volle Tribünen mit insgesamt mehr als 100.000 Fans.

“Wir werden uns richtig ins Zeug hauen, dass wieder so etwas herauskommt wie im letzten Jahr” betonte Veranstalter Hannes Jagerhofer bei der Kick-off-Pressekonferenz am Dienstag. Der Kärntner hatte das wegen des großen Zuschauerzuspruchs und der Kulisse am Wörthersee einzigartige Turnier nach dem Aus in Klagenfurt im Vorjahr in die Hauptstadt geholt.