Wiener Autorin Beate Maly ist die "Queen des Cosy Crime"

Wie ist eine Autorin, die über drei literarische Identitäten verfügt, bisher 500.000 Bücher verkauft hat und alleine heuer fünf Titel auf den Markt bringt? Im Fall der 52-jährigen Wienerin Beate Maly lautet die Antwort: ganz normal. Die ausgebildete Kindergartenpädagogin, die weiter 15 Wochenstunden als mobile Frühförderin tätig ist, scheint selbst über ihren Erfolg verblüfft zu sein. Ihr Ziel: "Ich will unterhalten und dabei gut recherchierte Geschichten abliefern."

Da trifft es sich gut, dass sie vieles interessiert. So viel, dass sie auch unter zwei Pseudonymen schreibt. "Ich möchte mir ja nicht selbst Konkurrenz machen." Als Laura Baldini schreibt sie Romanbiografien über wahre Persönlichkeiten. Auf Maria Montessori und Estée Lauder folgt Ende Oktober ein Buch über Katharine Hepburn ("Der strahlendste Stern von Hollywood"). Und als Lina Jansen publiziert sie in einem anderen Verlag ebenfalls historische Romane (zuletzt "Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt").

Seither setzt Beate Maly auf learning by doing. Und doing bedeutet: täglich stundenlanges Schreiben. "Man muss konsequent und diszipliniert arbeiten. Es ist schon in gewisser Hinsicht Handwerk. Für die Recherche brauche ich die meiste Zeit. Sobald dann Figuren und Plot da sind, geht's dahin." Mit sprachlichen Feinheiten hält sich Beate Maly nicht auf, wenn sie im Flow ist. Dafür akzeptiert sie auch, dass die renommierten Literaturkritiker ihre Bücher bisher ignorieren. "Ich schreibe Unterhaltungsliteratur. Ich bin zufrieden mit dem, was ich an Aufmerksamkeit bekomme." Für den Verkaufserfolg ist die Aufmerksamkeit der Buchhändlerinnen und die Mundpropaganda der Leserschaft ohnedies wichtiger.