Wiener AutoBank ist zahlungsunfähig

Die schon länger mit Finanzierungsproblemen kämpfende Wiener AutoBank AG, die auf Anordnung der Finanzaufsichtsbehörde (FMA) Ende Juli den Geschäftsbetrieb einstellen musste, ist zahlungsunfähig. Das hat das Institut am Donnerstag gegenüber der FMA einbekannt. Grund dafür ist, dass die Einlagensicherung ihre bisher gegenüber den Sparern geleisteten Verpflichtungen nun zu Lasten der Bank fällig gestellt hat, was für diese einen zu großen Brocken darstellt.

Konkret geht es bei der Regressforderung der Einlagensicherung Austria GesmbH (ESA) um 70 Mio. Euro, die die ESA bisher an Kundinnen und Kunden der AutoBank ausbezahlt hat. Diese Forderung entspricht nach Angaben des Geldinstituts rund 66 Prozent aller Einlagen der Bank.

Diese Forderung übersteige die derzeitigen liquiden Mittel des Instituts von rund 44 Mio. Euro. Weil ein Teil der Einlagen in den Aktiva, vor allem Kfz-Kreditverträgen der Bank, längerfristig gebunden sei, könne man die fälligen ESA-Verpflichtungen aktuell nicht begleichen.

Deshalb hat die Autobank AG gegenüber der FMA den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 73 Abs. 1 Ziffer 6 Bankwesengesetz (BWG) angezeigt. Es obliege nun der Aufsichtsbehörde, gegebenenfalls einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen, so die Bank.

Ende Juli wies die AutoBank wie berichtet 109 Mio. Euro an Spareinlagen auf, von denen 107 Mio. durch die ESA abgedeckt waren, die in solchen Fällen versucht, sich vorfinanzierte Beträge zurückzuholen, aus einer Verwertung oder einer Insolvenz. Die Chancen stünden gut, dass hier die Einrichtung die vorgestreckten Gelder großteils oder zur Gänze zurückbekommen könnte, hieß es Ende Juli zur APA aus informierten Kreisen.

Die sofortige Einstellung des Bank-Geschäftsbetriebs hatte die FMA am 30. Juli wegen des Unterschreitens von Eigenkapital-Grenzen verfügt. Dies bedeutete für das Institut mit rund 30 Mitarbeitern eine behördliche Zahlungseinstellung der gedeckten Einlagen, wodurch keine weiteren Einzahlungen, Abhebungen oder Überweisungen mehr möglich waren. Die ESA arbeite bereits mit der AutoBank eng zusammen, um die ordnungsgemäßen Auszahlungen in den nächsten Tagen zu organisieren, hieß es damals. Zudem hatte die FMA die schon per FMA-Bescheid von August 2020 als vorläufige Verwalterin eingesetzte Wirtschaftsprüferin Dorotea-E. Rebmann Ende Juli zur Regierungskommissärin der AutoBank bestellt, seither musste sich der Vorstand von ihr alles absegnen lassen.