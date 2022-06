Wiener Austria verstärkt sich mit LASK-Stürmer Raguz weiter

Die Austria hat ihren Kader weiter verstärkt und vom Liga-Konkurrenten LASK Stürmer Marko Raguz losgeeist. Der 24-Jährige unterschrieb bei den Wienern einen Vertrag bis 2026, wie der Europacup-Starter am Mittwoch bekannt gab. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden. Die "Kronenzeitung" (Mittwoch-Ausgabe) hatte zuvor berichtet, dass die Austria 1,3 Millionen Euro für Raguz überweist. Der Angreifer wäre beim LASK noch bis 2024 unter Vertrag gestanden.

"Für mich war klar, dass die Austria in Österreich als einzige Option in Frage kommt. Ich spüre, dass hier etwas im Entstehen ist", sagte Raguz in einer Mitteilung seines neuen Clubs. Der 1,92-m-Mann wurde im November 2020 durch einen Kreuzbandriss aus der Bahn geworden, nachdem er davor u.a. in der Europa League überzeugend agiert hatte und sogar für Einsätze im Nationalteam in Betracht gezogen wurde. Seit seiner schweren Verletzung gelang es dem ehemaligen U21-Teamspieler aber nicht mehr, richtig Fuß zu fassen.