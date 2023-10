Wiener auf nächtlichem Nachhauseweg niedergestochen

Der Verletzte ging erst später in ein Spital

Der Verletzte ging erst später in ein Spital ©APA

Der Verletzte ging erst später in ein Spital ©APA

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Nachhauseweg in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Unbekannten niedergestochen worden. Der junge Mann hatte die Verletzung zunächst nicht richtig bemerkt, sondern sich erst später in ein Spital begeben, wo er stationär aufgenommen wurde. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr.

Der Angreifer hatte sein Opfer wegen einer Zigarette angesprochen, danach gegen dessen Brustkorb geschlagen und ihn zu Boden gestoßen, dann flüchtete er. Der 26-Jährige wollte sich schon ins Bett legen, doch die Schmerzen wurden immer stärker, weswegen er ein Krankenhaus aufsuchte, wo man die tiefgehende Stichverletzung im Brustbereich feststellte. Eine genauere Befragung des Mannes war zunächst nicht möglich.