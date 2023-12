Wiener Ärztekammer empfiehlt Maske in Ordinationen

Die Wiener Ärztekammer empfiehlt Patienten das freiwillige Tragen einer FFP2-Maske in Ordinationen, vor allem bei viralen oder fieberhaften Infekten, Krankheitsgefühl, aber auch bei Durchfall, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Vizepräsidentin Kamaleyan-Schmied: "Tragen Sie beim Besuch in der Ordination bitte eine FFP2-Maske. So schützen Sie sich und andere am besten."

Grippale Infekte, Covid-19 und Influenza würden derzeit den niedergelassenen Bereich vor große Herausforderungen stellen. Ein entsprechendes Informationsschreiben in Sachen Maske wurde bereits an die in diesem Bereich tätigen Ärztinnen und Ärzte in Wien versandt. Den Praxen wird auch grafisch aufbereitete Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt.

Für eine Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen in Niederösterreich hat sich am Dienstag LAbg. Silvia Moser (Grüne) ausgesprochen. "Derzeit erleben wir eine besonders starke Auslastung der Ordinationen, die zum Teil auf die hohen Corona-Infektionszahlen zurückzuführen ist", argumentierte die Mandatarin. In dieser Situation seien sowohl die Landeshauptfrau als auch die Landesgesundheitsagentur gefordert, umgehend Schutzmaßnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen ebenso wie für die Patientinnen und Patienten in den Universitäts- sowie Landeskliniken zu ergreifen.