Wiener Ärzte-Kurienobmann Huber verkündete erneut Rücktritt

Der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte in der Wiener Ärztekammer, Erik Randall Huber, hat erneut seinen Rücktritt verkündet. Ein entsprechendes internes Schreiben, das der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar via "X" (vormals Twitter) verbreitet hat, sei "grundsätzlich echt", wie Huber auf APA-Anfrage bestätigte. Mehr wolle er vorerst noch nicht dazu sagen, fügte er hinzu. Huber hatte bereits vor Monaten erklärt, dass er gehen wolle. Damals konnte er umgestimmt werden.

In einer Sitzung der Kammer-Vollversammlung war er via Antrag aufgefordert worden, den Schritt zu überdenken. Damals erklärte er sich bereit, sein Amt weiter auszuüben. Aus seiner Fraktion hat sich Huber - und andere Mitglieder - allerdings sehr wohl verabschiedet. Er gehörte bis dahin der Ärztevereinigung von Präsident Johannes Steinhart an.