Wiener Anrainerparken: Vor Umsetzung der Neuregelung

Die Umsetzung der Neuregelung der Anrainerparkplätze steht bevor. Ein konkretes Datum wurde im Büro von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) allerdings nicht genannt. "Derzeit laufen noch Gespräche", hieß es am Donnerstag. Sollte ein Bezirk die Finanzierung der neuen Schilder verweigern, würden die bisher bestehenden Parkplätze ungültig, bestätigte ein Sprecher einen Bericht von "Heute".

Laut dem Artikel kündigte Vassilakou bereits im Juni in einem Brief an die betroffenen Bezirke die bevorstehende Umsetzung der Neuregelung an. Gleichzeitig wurde eine Ausweitung der Anrainerparkplätze in Aussicht gestellt. Wenn die teilweise Öffnung der Stellplätze für Unternehmer und Sozialdienste kommt, wäre eine Ausweitung in stark überparkten Gebieten auf bis zu 30 Prozent denkbar (derzeit können bis zu 20 Prozent der Stellplätze für Bewohner des Bezirks reserviert werden, Anm.).