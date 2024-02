Wiener AKH unter 25 besten Kliniken der Welt

Das Universitätsklinikum AKH Wien und seine gemeinsam mit der MedUni Wien geführten Universitätskliniken haben sich nach eigenen Angaben auf Rang 25 im Ranking der 250 besten Kliniken der Welt platziert, das vom US-Nachrichtenmagazin Newsweek und dem Daten-Provider Statista herausgegeben wurde. Dabei hat sich das AKH um fünf Plätze verbessert. Für das Ranking wurden laut MedUni 2.400 Kliniken aus 30 Ländern bewertet.

An der Spitze der besten Kliniken der Welt liegen demnach die Mayo Clinic in Rochester (USA), die Cleveland Clinic (USA) und das Toronto General - University Health Network (Kanada). Bestes Spital aus Europa ist die Charité - Universitätsmedizin Berlin (Deutschland) auf Platz sechs. Neben dem Universitätsklinikum AKH Wien (25) schafften es aus Österreich auch die Innsbrucker Universitätskliniken (53) und das Universitätsklinikum Graz (73) in die Top 100.