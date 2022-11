Wiener Ärztekammer startet Aktionswochen

Die Wiener Ärztekammer plant Aktionswochen vor den Spitälern. Ein Sprecher der Interessenvertretung erläuterte, dass Funktionäre der Kammer von 23. November bis 13. Dezember fast jeden Tag vor oder in einem Wiener Spital "aktiv werden". Dabei will man den Ärzten Lösungen für Probleme aufzeigen, aber auch über sogenannte Gefährdungsanzeigen informieren. Gleichzeitig teilt die Kammer mit, dass sie ihr Forderungspaket für die bevorstehende Honorarverhandlungen übergeben hat.

In einer Auftakt-Pressekonferenz will die Wiener Ärztekammer am 22. November über die Situation in den Wiener Spitälern informieren und auch eine Umfrage dazu präsentieren. Am Tag danach beginnen zwei Aktionswochen, in denen Funktionäre der Kammer in und vor den Spitälern mit den Ärzten in Kontakt treten wollen, bestätigte ein Sprecher der APA einen Bericht der "Presse". Dabei wolle man sich mit den Kollegen über deren Probleme austauschen und mögliche Lösungen aufzeigen. Auch die Möglichkeit sogenannter Gefährdungsanzeigen soll dabei aufgezeigt werden.