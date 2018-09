Wiener Ärztekammer beklagt hohe Spitalsbelastung

Die Wiener Ärztekammer schlägt einmal mehr Alarm: Diesmal geht es um die Belastung der Spitäler durch zu viele Patienten. Ärzte hätten kaum noch Zeit, sich ausreichend um jeden einzelnen zu kümmern, wurde am Dienstag beklagt. Als Hauptursache sieht die Kammer das derzeitige Finanzierungssystem des heimischen Gesundheitswesens. Hier brauche es Änderungen.

Darüber hinaus würden nicht nur einzelne Abteilungen, sondern ganze (Klein-)Spitäler erhalten, obwohl sie versorgungstechnisch eigentlich nicht nötig wären. Diese wiederum müssten durch die Konkurrenzsituation Patienten “erzeugen”, so Pichlbauer. Das führt laut dem Gesundheitsökonomen dazu, dass etwa Bronchitis-Erkrankte in manchen Regionen überdurchschnittlich oft im Krankenhaus behandelt werden, anderswo kaum.

Wolfgang Weismüller, Wiener Kammer-Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte, forderte folglich eine “Finanzierung aus einer Hand”. Wien sei von der derzeitigen Entwicklung nämlich besonders betroffen. Kleine Spitäler in der Provinz würden erhalten, während Geld in den Ballungsräumen fehle.

Dazu kommt gemäß einer Auswertung Pichlbauers, dass Ärzte in Wien kaum “Leerläufe” haben. “Die Kollegen müssen am letzten Drücker arbeiten, die Zeit pro Patient sinkt. Das ist betriebswirtschaftlich gut, aber gesundheitsökonomisch ein Wahnsinn”, beklagte Weismüller. Mediziner würden inzwischen aus dem Spital weggehen, “weil sie sich das nicht mehr antun wollen”. Weiters fehle es an Zeit, den Ärztenachwuchs angemessen auszubilden. Weismüller bezifferte die Zahl der fehlenden Spitalsärzte in Wien mit 300.