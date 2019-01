Wiener 2018 rund 30.100 Mal bei öffentlichen E-Tankstellen

In Wien ist die Zahl der Elektrotankstellen im öffentlichen Raum gestiegen. Mit Ende 2018 waren bereits 250 Ladestationen im öffentlichen Raum verfügbar. Laut Wien Energie, die für die Errichtung und Betreuung sorgt, wurden sie im Vorjahr mehr als 30.100 Mal benutzt. Die Tankfüllungen beliefen sich in Summe auf 385.000 Kilowattstunden - ein Jahresverbrauch von knapp 160 Haushalten.

Am öftesten – nämlich 680 Mal – haben die E-Auto-Besitzer Am Spitz in Floridsdorf Strom geladen, gefolgt von den Standorten Morzinplatz (Innere Stadt), Porzellangasse (Alsergrund) und Gredlerstraße (Leopoldstadt). Dort wurde 2018 jeweils um die 600 Mal getankt, sagt die Wien-Energie-Statistik. “Die Analyse der bisherigen Ladestellen-Nutzung fließt in die weitere Standortplanung ein”, heißt es vom Unternehmen gegenüber der APA.