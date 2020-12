Wienbibliothek zeigt Briefe und Dokumente von Adolf Loos

Morgen, Donnerstag (10. Dezember), jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag des Architekten Adolf Loos (1870-1933), der zu den Wegbereitern der modernen Architektur zählt. Neben der Ausstellung "Adolf Loos. Privathäuser" im MAK ist ab morgen auch eine Präsentation von originalen Briefen, Schriften und Dokumenten von Loos zu sehen. Gezeigt werden sie in den Loos-Räumen der Wienbibliothek in der Bartensteingasse, wo ein 1907 von Loos gestaltetes Speisezimmer aufgebaut ist.

"Der Bestand zu Adolf Loos belegt einmal mehr, wie die ebenso in der Wienbibliothek aufbewahrten bedeutenden Nachlässe von Karl Kraus oder Felix Salten, dass eine derartige Quellensammlung nicht nur die vielfältigen Facetten einer außergewöhnlichen Persönlichkeit aufzeigt, in ihr spiegelt sich zugleich das Wesen einer ganzen Epoche wider", betont Wienbibliothek-Direktorin Anita Eichinger. Zu diesen Facetten zählt die voranschreitende Ertaubung von Loos, der ab 1932 gehörlos war und ab den späten 1920er-Jahren Konversationszettel und -hefte verwendete, ebenso wie seine Pädophilie.

"Gehet doch schnell die Ausstellung besuchen...!", heißt zwar der Titel der von Gerhard Murauer in Zusammenarbeit mit Sylvia Mattl-Wurm kuratierten Ausstellung, doch kann man sich damit bis 9. April 2021 Zeit lassen. Die Ausstellung im MAK ist bis 14. März zu sehen.

"Gehet doch schnell die Ausstellung besuchen...! Schriften, Briefe und Dokumente von Adolf Loos", Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus, / Loos-Räume, Wien 1, Bartensteingasse 9/5, 10. Dezember 2020 bis 9. April 2021, Begleitband Hrsg. von Markus Kristan, Sylvia Mattl-Wurm und Gerhard Murauer, Metroverlag, 340 Seiten mit zahlr. Abbildungen, 27,80 Euro; Ausstellung "Adolf Loos. Privathäuser" in der Schausammlung Gegenwartskunst des MAK bis 14. März 2021; Museum für Angewandte Kunst, Wien 1, Stubenring 5, 1010 Wien