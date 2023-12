Wienbibliothek im Rathaus feiert Karl-Kraus-Jahr

Fast täglich scheint sich die pessimistische Weltsicht von Karl Kraus (1874-1936) aufs Neue zu bestätigen und der Journalist, Autor, Satiriker, Kultur- und Medienkritiker sich auch als Hellseher zu bewähren. Sein 150. Geburtstag, der am 28. April gefeiert wird, steht also vor allem im Zeichen seiner Aktualität. Neben den Wiener Festwochen widmet sich auch die Wienbibliothek im Rathaus 2024 dem Herausgeber der "Fackel" und Autor des Dramas "Die letzten Tage der Menschheit".

Die Wienbibliothek beherbergt seit den 1950er-Jahren das Karl Kraus-Archiv und verfügt über einen reichen Bestand an Manuskripten, Druckfahnen, Briefen und Lebensdokumenten. Mit dem Ankauf einer hochkarätigen Privatsammlung mit Manuskripten von sechs bisher unveröffentlichten Essays, die Kraus in den Jahren 1929 bis 1936 verfasste, sowie knapp 50 Korrespondenzstücken an Irma Karczewska konnte der Bestand nun maßgeblich erweitert werden. Kraus hatte mit der sehr jungen, von ihm geförderten Schauspielerin eine Beziehung, zu der sie sich in den frühen 1930er-Jahren in einem ebenfalls in der Wienbibliothek befindlichen Tagebuch kritisch äußerte. "Dokumente wie die erworbenen Korrespondenzstücke ermöglichen es der Wissenschaft, unter allen Aspekten zu Leben und Werk zu forschen. Das beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung im historischen Kontext ihrer Entstehung ebenso wie in der Lesart von heute, die noch einmal neue Zugänge eröffnet", wurde Katharina Prager, Leiterin für Forschung und Partizipation der Wienbibliothek im Rathaus sowie Herausgeberin des "Karl Kraus-Handbuch", am Montag in einer Aussendung zitiert.