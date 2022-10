Wien zieht wieder deutlich mehr Touristen an

Wien ist im September fast so gut gebucht gewesen wie vor der Pandemie. Die Zahl der Nächtigungen zog im Jahresabstand um 50 Prozent auf rund 1,29 Millionen an und erreichte damit 85 Prozent des Vor-Corona-Niveaus vom September 2019. Der überwiegende Teil der Buchungen kam von Urlaubern aus Deutschland (268.000) und Österreich (265.000). Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es hier kräftige Steigerungen von 22 bzw. 25 Prozent, wie der WienTourismus am Mittwoch bekanntgab.

Auch die Amerikanerinnen und Amerikaner sind zurück - ihre Buchungszahlen legten im Jahresabstand um 185 Prozent auf 92.000 Nächtigungen zu. Dahinter folgten Urlauber aus Italien mit 52.000 Übernachtungen (plus 100 Prozent), Großbritannien mit 49.000 (plus 189 Prozent), Spanien mit 39.000 (plus 64 Prozent), Israel mit 36.000 (plus 4 Prozent), Polen mit 31.000 (plus 36 Prozent), Frankreich mit 29.000 (plus 68 Prozent) und der Ukraine mit 22.000 (plus 116 Prozent).