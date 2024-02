Wien wünscht Zertifizierung als kinderfreundliche Stadt

Wien möchte ganz offiziell zur "kinderfreundlichen Stadt" werden. Konkret wurde beschlossen, die entsprechende UNICEF-Zertifizierung zu beantragen. Gestartet wurde der Prozess am Donnerstag bei der ersten Sitzung des Kinderparlaments im Rathaus. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) unterzeichneten den entsprechenden Vertrag.

Bei diesem handelt es sich um eine Kooperationsvereinbarung. Vorgesehen ist laut Stadt folgender Ablauf: Nach einer Situationsanalyse und Erstellung eines Aktionsplans soll im Sommer 2024 die Verleihung des UNICEF-Kandidatenstatus für das Zertifikat "kinderfreundliche Stadt" erfolgen. Im Anschluss an die Umsetzung des Aktionsplans und einer entsprechende Überprüfung wird die Auszeichnung durch UNICEF-Österreich zuerkannt.

Wien will sich mit der angestrebten Aufnahme in die Liste der bereits zertifizierter Städte einreihen. Zu diesen gehören etwa Bern, Bonn, Houston, Luzern, Lyon oder Marseille. Um die Zertifizierung zu erreichen, müsse die UNO-Kinderrechtskonvention in konkrete, messbare Maßnahmen umgesetzt werden, teilte man mit.