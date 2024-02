Wien wird "Europäische Demokratiehauptstadt"

Wien darf sich ab Herbst ein Jahr lang mit der Bezeichnung "Europäische Demokratiehauptstadt" schmücken. Die Bundeshauptstadt folgt damit auf Barcelona, der bis dato ersten Demokratiehauptstadt. Der Titel wird von der gemeinnützigen Non-Profit-Organisation European Capital of Democracy vergeben. Die Entscheidung für Wien fiel - nach einer ersten Evaluierung der Bewerber durch Fachleute - im Rahmen eines europaweiten Online-Votings.

Neben Wien schafften es dabei Bratislava, Leipzig, Danzig und Izmir in die engere Auswahl, aus der dann die österreichische Bundeshauptstadt als Siegerin hervorging. Sie wird den Titel ab Oktober 2024 tragen. Bei einem Medientermin am Dienstag wurde für das Jahr der Wiener Amtszeit ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angekündigt. Zuvor war die offizielle Gewinnertrophäe an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überreicht worden.

"Wir erleben derzeit weltweit, dass demokratische Errungenschaften nicht selbstverständlich sind. Populistische Kräfte wollen die Gesellschaft spalten und versuchen die Demokratie auszuhöhlen. Deshalb ist es so wichtig, demokratische Werte mit allen Kräften zu verteidigen und Initiativen zur Stärkung der Demokratie über unsere Grenzen hinaus zu unterstützen", zeigte sich Ludwig in einer Aussendung anlässlich der Übergabe überzeugt.

In Wien werden ab Oktober zahlreiche Veranstaltungen im Zeichen des Titels stehen. So werden unter dem Motto "Truth, Lies and Democracy" Videospiele entwickelt, die dem Kampf gegen die Verbreitung von "Fake News" gewidmet sind. Das Format richtet sich an die europäische Gaming-Community.