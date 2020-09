Wien-Wahl: Kartenhilfe der ÖVP sorgt wieder für Aufregung

Eine Wahlkarten-Hilfe der ÖVP ist gestoppt. Wie das "profil" berichtet, hat die Wahlbehörde das Vorhaben der Wiener Volkspartei, Interessierten Wahlkarten zu besorgen gestoppt. Die anderen Parteien toben, die ÖVP kalmiert.

Die Volkspartei hatte Wiener durchtelefoniert und sie an die Möglichkeit einer Wahlkarte erinnert. Als Service wurde angeboten, diese auch gleich zu besorgen. Bis Ende August wurden vom Server einer ÖVP-eigenen Werbeagentur mehr als 470 Wahlkartenanträge bei der Wiener Wahlbehörde gestellt, schreibt das "profil".

Die Wahlbehörde ließ das nicht zu, denn die Karten dürfen nur vom Wähler selbst beantragt werden: "Mit der wahlwerbenden Partei wurde telefonisch Kontakt aufgenommen, um diese Vorgehensweise abzustellen", heißt es in einem Brief, den die für Wahlen zuständige MA 62 an die Bezirksämter schickte.