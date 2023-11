Wien verlängert Verkehrsdienstevertrag mit ÖBB bis 2033

Wien verlängert den Verkehrsdienstevertrag mit den ÖBB - konkret der ÖBB-Personenverkehr AG - vorzeitig um vier Jahre. Konkret wird der Pakt, der ursprünglich 2029 abgelaufen wäre, bis 2033 fortgeschrieben. Dabei geht es um jenen Teil, der die Bundeshauptstadt betrifft. Wie das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) der APA mitteilte, soll auch das Angebot, etwa bei der Schnellbahn, ausgeweitet werden.

Berichtet wurde von "konstruktiven Verhandlungen" gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und dem Bund über eine Verlängerung des Vertrages - der am Mittwoch auch auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt wurde. Kern der Vereinbarung seien "umfangreiche quantitative und qualitative Leistungsausweitungen" im Schienen-Nahverkehr, wurde beteuert. Geregelt ist im Vertrag, welche Leistung die Bahn erbringen muss.

Man habe die Verlängerung zum Anlass genommen, die ursprünglich paktierten Fahrplankilometer deutlich zu erhöhen und umfangreiche Zusatzleistungen zu bestellen, teilte Hanke mit: "Wir steigern die jährlichen Fahrplankilometer von 2024 bis 2029 stufenweise um insgesamt mehr als 10 Mio., von 46 auf 57 Mio. Fahrplankilometer." Dies sei ein Plus von 24 Prozent. Karin Zipperer, Geschäftsführerin des VOR, verwies auf entsprechende Vorteile für die Wiener Bevölkerung bzw. für Pendlerinnen und Pendler sowie Wien-Gäste.

Für die "sukzessiven" Steigerungen des Verkehrs ins Umland nimmt die Stadt laut eigenen Angaben in den nächsten zehn Jahren mehr als eine halbe Mrd. Euro in die Hand. Zu den Ausweitungen gehören - neben Investitionen in barrierefreie Züge - etwa die angekündigten Taktverdichtungen auf der Südstrecke bis Liesing und ab dem Jahr 2029 auch ein 15-Minuten-Takt auf der Linie S80. Zusätzlich ist auf der Wiener Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf laut Hanke ein U-Bahn-ähnlicher 2,5-Minuten-Takt geplant.