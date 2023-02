Wien und Niederösterreich starten in die Semesterferien

Schüler in Wien und Niederösterreich gehen in die Semesterpause

In Wien und Niederösterreich beginnt heute, Freitag, für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Aufgrund des Urlauberreiseverkehrs sind ab Freitagnachmittag auf den Wiener Ausfallstraßen Verkehrsprobleme zu erwarten, spätestens am Samstag dürfte es auch in Westösterreich wegen des anhaltenden Schneefalls zu Verzögerungen kommen.

Am 10. Februar findet der erste Schichtwechsel statt, dann haben die Kinder und Jugendlichen im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine Woche frei. Den Abschluss machen wiederum eine Woche später die Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark.