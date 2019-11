Wien und Luxemburg blockieren Euroatom-Programm ab 2021

Österreich und Luxemburg haben am Donnerstag die Einigung auf das milliardenschwere, nächste Euratomprogramm blockiert, das ab 2021 gelten soll. Die zuständigen Minister beider Staaten haben beim EU-Rat in Brüssel dagegen votiert. Grund für das Nein war, dass im Programm die Rede davon ist, dass Atomkraft nachhaltig sei und der Erreichung der Klimaziele dienen könne.

"Wir stoßen uns vor allem daran, dass Zielsetzungen des Euratom-Forschungsprogramm mit den Klimazielen in Vereinbarung gebracht wird. Dass man also versucht, entsprechende CO2-Reduktionen bzw. die Energiewende in Europa durch den vermehrten Einsatz von Atomenergie herbeizuführen", erläuterte Rauskala nach der Ratssitzung am Freitag in Brüssel.