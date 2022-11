Wien und Jakarta wollen enger kooperieren

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) befindet sich derzeit auf Südostasienreise. Auf der ersten Station in Indonesien hat er am Donnerstag ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Kooperation rund um Facharbeit mit der indonesischen Arbeitsministerin Ida Fauziyah unterschrieben. In Thailand ist in wenigen Tagen die Unterzeichnung eines ähnlichen Abkommens geplant. Die Reise führt zuvor aber noch nach Singapur, wo unter anderem heimische Firmen besucht werden.

Ziel der Absichtserklärung ist die Ausbildung von Fachkräften nach österreichischem Modell zu vertiefen, insbesondere mit Blick auf heimische Mangelberufe. Das österreichische duale Ausbildungssystem stößt international auf Interesse. Auch mit den USA gibt es dahingehend eine Kooperation. Davon erwartet man sich wechselseitigen Nutzen. Österreichische Firmen an Ort und Stelle brauchen etwa qualifizierte Arbeitskräfte. Österreich braucht den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte, sagt Kocher mit Blick auf den Arbeitsmarkt und Arbeitskräftemangel oft.

"Die Regierung ist aber auch nicht die Rekrutierungsagentur für die Wirtschaft in Österreich. Es gibt eine Reihe von Initiativen, etwa durch die Wirtschaftskammer", betonte Kocher vor österreichischen Journalistinnen und Journalisten. Im Rahmen der Unterzeichnung des MoU in der indonesischen Hauptstadt Jakarta hob Kocher die beispielgebende duale Ausbildung in Österreich hervor. Die neue Erklärung vertiefe die Kooperation zwischen Indonesien und Österreich und werde beiden Seiten Nutzen bringen. "Es ergeben sich Chancen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft beider Länder", sagte der Arbeits- und Wirtschaftsminister. Fauziyah: "Das Memorandum ist die Basis für die Entwicklung und die Kooperation im Feld der Ausbildung und der Arbeit. Es geht auch um Sprachtraining - und Österreich profitiert ebenso von qualifizierten Arbeitskräften in Indonesien."

32 heimische Firmen sind in Indonesien tätig, eine Handvoll hat Produktionsstandorte, etwa die börsennotierten Unternehmen voestalpine und Lenzing. "Die größten Herausforderungen für österreichische Unternehmen in Indonesien sind vor allem protektionistische Tendenzen der Regierung", sagte Botschafter Thomas Loidl vor österreichischen Journalisten. "Die lokale Produktion wird gefördert, Importe werden eingeschränkt." Beispielsweise sind Nickelexporte aus dem weltgrößten Nickel-Förderstaat seit 2020 verboten. Zinkpower aus Brunn am Gebirge in Niederösterreich produziert in Indonesien.

"Die Marktzugangsbedingungen sind in den vergangenen Jahren schwieriger geworden" so Loidl weiters. Und: "Wenn es so weit kommt, dass man mit einem Investitionsprojekt vor ein indonesisches Gericht muss, hat man praktisch schon verloren." Daher hätten auch viele indonesische Firmen ihren Sitz im nahen Singapur und nicht in Indonesien selbst. Indonesien kämpft auch mit Korruption.

Eine der von Kocher angesprochenen Initiativen wird etwa von eee Austria umgesetzt. Mit zurückzuzahlenden Kredit-Geldern aus Österreich werden in Indonesien in mehrere Projekte 10 bis 15 Mio. Euro investiert, so Stefan Düss von eee Austria. Zum Beispiel wurde auf grüner Wiese ein Gebäude zum Thema Tourismustraining (Koch, Kellner und Co in Kooperation mit der Tourismusschule Kleßheim) errichtet, wo schon - auf Kosten Indonesiens - trainiert wird. Auch Tischler-Trainings gibt es, weitere Projekte in weiteren Bereichen sind in Planung. Derzeit gibt es knapp 500 Ausbildungsplätze. Trainiert werden junge Erwachsene für bis zu acht Monate. Digitales wird groß geschrieben, auch Deutschkurse gibt es. Insgesamt sind vier Projekte geplant.

In Indonesien soll auch eine neue Hauptstadt aus dem Boden gestampft werden. Doch Botschafter Loidl bremste hier die Hoffnungen auf rasche gute Geschäfte für Austro-Firmen, obwohl der Start 2024 erfolgen soll und Investitionen von gut 30 Mrd. Dollar geplant sind. "Aber es gibt sehr viele Unsicherheiten, es ist ein langer Prozess." Mittel- bis langfristig gebe es jedenfalls Potenzial für österreichische Firmen der Medizin- und Umwelttechnik, Verkehr und Co.