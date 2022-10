Wien-Titel mit Dreisatzsieg über Shapovalov an Medwedew

Daniil Medwedew hat topgesetzt das Finale der Erste Bank Open 2022 geholt.

Der Russe gewann am Sonntag in der Wiener Stadthalle gegen den ungesetzten Denis Shapovalov in 2:17 Stunden 4:6,6:3,6:2, wurde vom Kanadier aber am weitaus meisten in dieser Woche gefordert. Medwedew ist durch sein Abschneiden beim ATP-500-Tennisturnier fix bei den ATP Finals in Turin dabei und verbessert sich in der Weltrangliste von Position vier auf drei. Shapovalov rückt von 19 auf 16.