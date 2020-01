Wien subventioniert Elektro-Lastenräder für Firmen

Die Stadt Wien sattelt bei der Förderung von Transportfahrrädern von Privaten auf Firmen um. Ab Februar stehen Unternehmen, die Lastenräder mit Elektromotor anschaffen, bis zu 4.000 Euro zur Verfügung, teilte die Bundeshauptstadt am Freitag mit. Mehrere Hundert solcher Cargobikes sollen damit in den nächsten zwei Jahren auf Wiens Straßen gebracht werden.

Die Stadt Wien hat bereits 2017 mehr als 300 Lastenräder mit insgesamt 300.000 Euro gefördert. Damals gingen 85 Prozent der Förderungen an Privatpersonen. Vor allem Eltern verwenden diese Räder immer öfter für den Kindertransport.

Dieses Mal sind nur Firmen, Organisationen und Vereine berechtigt, Fördermittel abzurufen. In Wien gibt es bereits mehrere Unternehmen, die Lastenräder verwenden. Insbesondere Logistikfirmen setzen Fahrräder für den innerstädtischen Warentransport ein. Der Paketdienst DHL expandiert mit seinen "Cubicycle"-Rädern demnächst von Wien nach Linz. Und auch der Samariterbund Wien hat für die Auslieferung von "Essen auf Rädern" 21 Elektrolastenfahrräder im Einsatz. Als Pionier gilt der Fahrradbotendienst Heavy Pedals.

Bei Handwerksbetrieben können Lastenräder den Fuhrpark für Einsätze im dichtverbauten Gebiet mit wenigen Parkplätzen ergänzen. In Wien und Graz gibt es den "Stadt-Handwerker", der staufrei per Lastenrad kommt. In Hamburg sorgte vorgangenes Jahr ein Sanitärtechnikbetrieb für mediales Aufsehen: Der Chef kaufte ein Lastenrad, weil er mehrere Mitarbeiter hatte, die keinen Führerschein besaßen. Der Boom bei Lastenrädern ging von den Niederlanden und Dänemark - zwei Länder mit ausgeprägter Fahrradkultur - aus. Neben E-Bikes sind Transportfahrräder inzwischen der größte Wachstumstreiber der Fahrradindustrie.