Wien strebt 3.000 Impfungen gegen Influenza pro Tag an

Wien strebt 3.000 Impfungen gegen Influenza an. "Wir haben vor, sieben Impfzentren und 34 Impfstraßen zu errichten", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einer Pressekonferenz zur Gratis-Impfaktion der Stadt am Montag. Außerdem soll eine "Impfbim" an stark frequentierten Plätzen Halt machen. "Wir haben den Ehrgeiz, gemeinsam die Impfrate in Wien um das Dreifache zu erhöhen", so Ludwig.

"Influenza kann ganz schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen", warnte der Bürgermeister bei dem Termin mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und Philipp Saiko, Präsident der Wiener Apothekerkammer. Grippe und Covid-19 hätten ähnliche Systeme. Das stelle das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen, wurde erläutert.

Wien sei aber auf die Grippewelle gut vorbereitet. Man haben 400.000 Impfdosen besorgt, "zu einem Zeitpunkt, an dem das noch kein Thema war", betonte Ludwig, der appellierte: "Lassen Sie sich bitte alle impfen."